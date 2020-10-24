«Может, это меня одну цепляет. Но понтоваться дорогущими вещами — разве не тупо? У многих есть классные кросы и сумки. Зачем это показывать всему миру? Либо это меня одну так коробит и раздражает. В мире тотальный голод, безработица. Какие кроссовки за два миллиона?! Алло, Тимати», — написала Айза.