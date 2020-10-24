Слава сделала дочери роскошный подарок

Певица Слава сама любит сидеть за рулем. Когда она приобрела свой первый автомобиль, то «всю ночь наворачивала круги по МКАД», написала звезда эстрады в Instagram-блоге.

Теперь она решила порадовать свою дочь и подарила ей Mercedes-Benz GLA. Александра была настолько рада, что не смогла сдержать слез счастья. Этот момент Слава запечатлела на видео и показала своим подписчикам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA (@nastya_slava) 23 Окт 2020 в 12:22 PDT Певица не уточнила, во сколько ей обошелся презент для наследницы. Но данную модели Mercedes оценивают в 4,6 — 5 млн рублей.

У Славы со старшей дочкой очень близкие отношения. Александра не стесняется и афиширует свои чувства к маме. Девочка настолько привязана к родительнице, что даже пошла по стопам. Летом 2020 года она презентовала свою первую песню под названием «Не трогай меня».