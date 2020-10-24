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То ли люди, то ли куклы: Меньщиков показал неожиданных «зрителей» в студии у Малахова 

Teleprogramma.pro 38 минут назад
Меньщиков показал необычных «зрителей» Малахова
Фото: globallookpress.com
Бывший участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков показал, кто занимает места в студии у Андрея Малахова на его программе во время пандемии. Вместо живых людей там «картонные человечки». Дело в том, что на киностудии имени Горького, где снимаются программы Малахова, не забывают соблюдать меры безопасности из-за пандемии. Количество людей, присутствующих на эфирах, строго ограничено.
«Похулиганили с Андреем Николаевичем в прямом эфире на канале «Россия 1», да и по домам разъехались».

«Как хорошо, Степа, смотришься с Малаховым», «Где же вас таких делают, красавцев», «Степан ходит по эфирам центральных каналах и просто зарабатывает деньги», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее стало известно, что Степан Меньщиков покинул проект «Дом-2». Организаторы шоу сейчас сокращают расходы. Они просто не потянули его зарплату в 150 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Степан Меньщиков
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