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Рудковская похвасталась бриллиантовыми часами Apple 

Артём Кульша 27 минут назад
Рудковская похвасталась бриллиантовыми часами Apple
Фото: РИА Новости
Продюсер Яна Рудковская стала обладательницей умных часов с бриллиантами. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
Вчера она опубликовала несколько сторис, в которых похвасталась полученными подарками, в том числе косметикой Dior и «наносумочкой» того же бренда с ее инициалами, косметикой Guerlain, Clarins, Enhel и Caudalie, одеждой для младшего сына Арсения от Porsche и Burberry, а также умными часами, выпущенными компанией Apple совместно с брендом Hermes.

«Друзья, вы когда-нибудь видели часы Hermes в коллаборации с Apple? Еще все в бриллиантах! Мои друзья из Америки передали мне эти часы. Работают… Последний писк в Америке, носят и девушки модные, молодые люди. Я такого не видела. Теперь они у меня есть. Очень стильно смотрится! Просто вау! Вообще просто! Класс!» — заявила Рудковская.

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Рудковская рассказала о намерении прибегнуть к услугам суррогатной матери из-за нежелания рисковать и рожать самостоятельно. 1 октября она сообщила, что у нее родился сын Арсений. Позже средства массовой информации сообщили, что Рудковская могла заплатить суррогатной матери 4,9 миллиона рублей. Продюсер назвала это полной херней.
В декабре, как сообщал «Рамблер», муж Рудковской тренер Евгений Плющенко заявил, что их старший сын Александр (Гном Гномыч) опережает его по зарплате. Он рассказал, что тоже начал зарабатывать, будучи ребенком, первые «хорошие» деньги спорт принес ему в 13 лет, а в 15 лет он купил себе трехкомнатную квартиру и автомобиль для своего отца.
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Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , Apple
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