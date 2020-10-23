Рудковская похвасталась бриллиантовыми часами Apple 

«Друзья, вы когда-нибудь видели часы Hermes в коллаборации с Apple? Еще все в бриллиантах! Мои друзья из Америки передали мне эти часы. Работают… Последний писк в Америке, носят и девушки модные, молодые люди. Я такого не видела. Теперь они у меня есть. Очень стильно смотрится! Просто вау! Вообще просто! Класс!» — заявила Рудковская.