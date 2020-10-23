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Пригожин съязвил в ответ на стихи Шнурова 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Пригожин съязвил в ответ на стихи Шнурова
Фото: ТАСС
Иосиф Пригожин отреагировал на пост лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, в котором певец высмеял поездку музыкального продюсера вместе с супругой Валерией в Дубай.

«Спасибо тебе, Серега, что не забываешь про нас. С той частотой, которой ты нас вспоминаешь, многие могут заподозрить, что ты у нас на зарплате», — пошутил Пригожин в Instagram.

Накануне Шнуров прокомментировал поездку «обедневших» Иосифа Пригожина и Валерии в Дубай и посвятил этому событию стихотворение.
Напомним, в конце мая Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса. Тогда Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах. В свою очередь Валерия в комментариях к одной из публикаций в соцсети Instagram заявила, что Шнуров якобы потребовал помощи шоу-бизнесу. В ответ Шнуров написал: «Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку (продюсеру Иосифу Пригожину), серьезная, может быть даже медицинская». После критики в адрес Валерии Пригожин посоветовал музыканту Шнурову обратиться за помощью к психиатрам.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Дубай , ОАЭ
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