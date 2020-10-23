«Покойся с миром, батя»: у Вакуленко умер отец

Василия Вакуленко умер отец. Ему был 61 год. Об этом музыкант

сообщил в своем Instagram, но причину смерти не указал. Известно, что Михаил Владимирович был военным.

«Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность... Покойся с миром, Батя», — написал Вакуленко.

К слову, вся семья Басты была из числа военных. А в музыку он пришел благодаря бабушке. Правда, из музыкального училища Василия отчислили, но уже в 17 лет он стал участником группы «Психолирик», которая позже была переименована в «Касту». В настоящее время музыкант много выступает, гастролирует и дает концерты в крупных городах. К тому же он стал наставником вокального проекта «Голос» на Первом канале. Поклонники артиста выразили ему искренние соболезнования.