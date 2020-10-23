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Юбилейный концерт группы «Иванушки International» оказался под угрозой срыва 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
Юбилейный концерт «Иванушек» оказался под угрозой срыва
Фото: «Экспресс-газета»/фото: Борис Кудрявов
Пандемия поставила под угрозу юбилейный концерт группы «Иванушки International». Выступление артистов, которое состоится в конце ноября в Crocus City Hall, могут перенести из-за роста числа заболевших CoViD-19.
Солист коллектива Андрей Григорьев-Апполоновпризнается, что это станет настоящим ударом.

«Мы все сидим на измене. Два концерта, если они перенесутся, это будет очень плохо», — говорит артист NEWS.ru.

Особо удручает Григорьева-Апполонова то, что пять лет назад группа уже оказывалась в таком же положении. Тогда их концерт тоже едва не отменили, но виной всему стала болезнь исполнителя. Рыжий из «Иванушек» оказался в больнице с гастритом.
Певец надеется, что в этом году все состоится, как запланировано. А чтобы уберечь свое здоровье, он задумался о прививке от коронавируса.
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