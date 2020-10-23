Экс-невестка Бондарчук тайно вышла замуж

31-летняя Тата Бондарчук (Мамиашвили) отправилась под венец с музыкантом Филиппом Фроловым.

В начале 2019 года сын Светланы и Федора Бондарчук Сергей развелся с женой Татой после 7 лет брака. После развода обе дочери пары Рита и Вера остались жить с матерью.

И уже через несколько месяцев после расставания с супругом у Татианы начался роман с музыкантом Филиппом фроловым. И теперь стало известно, что влюбленные сыграли тайную свадьбу.

Видео с торжества опубликовало издание «СтарХит» : Тата в лаконичном длинном белом платье с накидкой и Филипп в элегантном костюме выходят к гостям после росписи в загсе.

Развод Сергей и Татианы Бондарчук стал неожиданным, хотя информация о том, что у них в отношениях не все гладко, появлялась и раньше. «Я с трудом отпускаю 2018 год», — делилась тогда эмоциями Тата, а через несколько месяцев состоялся развод.

Однако бывшим супругам удалось сохранить нормальные отношения ради дочерей, и Сергей с Татианой даже появились вместе на 1 сентября, когда провожали дочь в первый класс.