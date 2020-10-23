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Экс-невестка Светланы Бондарчук тайно вышла замуж 

Passion.ru и ещё 6 45 минут назад
Экс-невестка Бондарчук тайно вышла замуж
Фото: Instagram
31-летняя Тата Бондарчук (Мамиашвили) отправилась под венец с музыкантом Филиппом Фроловым.
В начале 2019 года сын Светланы и Федора Бондарчук Сергей развелся с женой Татой после 7 лет брака. После развода обе дочери пары Рита и Вера остались жить с матерью.
И уже через несколько месяцев после расставания с супругом у Татианы начался роман с музыкантом Филиппом фроловым. И теперь стало известно, что влюбленные сыграли тайную свадьбу.
Видео с торжества опубликовало издание «СтарХит»: Тата в лаконичном длинном белом платье с накидкой и Филипп в элегантном костюме выходят к гостям после росписи в загсе.
Торжество совпало с днем похорон матери Федора Бондарчука Ирины Скобцевой.
Развод Сергей и Татианы Бондарчук стал неожиданным, хотя информация о том, что у них в отношениях не все гладко, появлялась и раньше. «Я с трудом отпускаю 2018 год», — делилась тогда эмоциями Тата, а через несколько месяцев состоялся развод.
Однако бывшим супругам удалось сохранить нормальные отношения ради дочерей, и Сергей с Татианой даже появились вместе на 1 сентября, когда провожали дочь в первый класс.
Напомним, что последние два года стали богатыми на свадьбы в звездном семействе. Федор Бондарчук в сентябре 2019 года женился на актрисе Паулине Андреевой, а Светлана Бондарчук в августе 2020-го вышла замуж за избранника Сергея Харченко.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Паулина Андреева , Светлана Бондарчук , Сергей Харченко , Тата Бондарчук , Федор Бондарчук , StarHit
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