В семье Пресняковых пополнение: Подольская родила сына 

Певица, жена музыканта Владимира Преснякова Наталья Подольская родила второго ребенка. На своей странице в Instagram она рассказала, что сына назвали Иваном.
На фото, опубликованном 38-летней певицей, она запечатлена вместе с ребенком и мужем в роддоме.
«Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», — написала Подольская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Подписчики поздравили пару и дали несколько советов.
«Осталось только покрестить Ваню», — отметила @iraosobskaya.
«Поздравляю от всего сердца. Ну теперь за девочкой», — добавила @scmidtann.
«Ваня копия отец. Классный)))) здоровья, любви», — заявила @tatiananitsenko.
«Молодцы. А главное не побоялись выставить мордашку малыша», — обратила внимание @osina__olga.
Некоторые пользователи решили, что Подольская родила слишком рано.
«Не поняла. Ещё ходить и ходить, вроде бы. Зимой должно было появиться чудо?» — спросила @katjapulka.
«Поздравляю вашу прекрасную семью вы на 5м месяце родили?» — поинтересовалась @tatianaluxure.
Как сообщал «Рамблер», Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году и поженились в 2010-м. В 2015 году певица родила первого сына.