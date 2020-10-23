В семье Пресняковых пополнение: Подольская родила сына 

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На фото, опубликованном 38-летней певицей, она запечатлена вместе с ребенком и мужем в роддоме.

«Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», — написала Подольская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Подписчики поздравили пару и дали несколько советов.

«Осталось только покрестить Ваню», — отметила @iraosobskaya.

«Поздравляю от всего сердца. Ну теперь за девочкой», — добавила @scmidtann.

«Ваня копия отец. Классный)))) здоровья, любви», — заявила @tatiananitsenko.

«Молодцы. А главное не побоялись выставить мордашку малыша», — обратила внимание @osina__olga.

Некоторые пользователи решили, что Подольская родила слишком рано.

«Не поняла. Ещё ходить и ходить, вроде бы. Зимой должно было появиться чудо?» — спросила @katjapulka.

«Поздравляю вашу прекрасную семью вы на 5м месяце родили?» — поинтересовалась @tatianaluxure.

Как сообщал «Рамблер», Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году и поженились в 2010-м. В 2015 году певица родила первого сына.