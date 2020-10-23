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Татьяна Овсиенко после скандала удалила свой блог 

Суть событий 2 часа назад
Овсиенко после скандала удалила свой блог
Фото: соцсети
Певица Татьяна Овсиенко удалила свою личную страницу из соцсетей через полторы недели после публикации совместных фото со спутником жизни, бизнесменом Александром Меркуловым, и своих комментариев по поводу слухов.
Десять дней назад популярная исполнительница заявила, что сплетни не соответствуют действительности. У нее и ее избранника все хорошо. А анонимные источники при этом заявляли, что артистка якобы пристрастилась к рюмочке. При этом ее возлюбленный якобы распускает руки.
Эксперты и сплетники принялись изучать фото артистки. Отмечать внешние изменения, рассматривать выражение лица, каждую черточку. Возможно, именно такое пристальное внимание, а также негативные отзывы, и заставили Овсиенко убрать свой блог из «Инстаграма». При этом ранее, комментируя слухи, она выразила надежду, что такой внезапный ажиотаж благотворно скажется на ее концертной деятельности.
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Шоу-бизнес , Татьяна Овсиенко , Александр Меркулов
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