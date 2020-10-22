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"Не хочет ни с кем общаться": объяснено "исчезновение" Губина

Вероника Полынина
13 минут назад
Андрей Губин устал от внимания и не хочет ни с кем общаться. Об этом рассказал продюсер певца Тарас Ващишин, комментируя длительное отсутствие артиста в медийном пространстве.
Найдено объяснение "исчезновению" Губина
Фото: ТАССТАСС
«Имеет право человек так сделать. Это его личный выбор. Это правда. Он не хочет ни с кем общаться. Хочет просто отдохнуть. Надо ему разрешить по-человечески», - заявил Ващишин «Телепрограмме».
Он заверил, что спасать и помогать Губину не надо, у него все хорошо. Как творческий человек, Губин имеет право побыть в тишине.
Продюсер также заявил, что Губин не передумал записывать новый альбом, с которым намеревался триумфально вернуться на российскую поп-сцену.
«Андрей не передумал записывать альбом. Тут все зависит от него. Потому что артист у нас — он. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо», - сказал Ващишин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», друзья Губина забили тревогу: по их словам, артист в последний раз появлялся на публике в июле 2020 года. После этого он перестал выходить на связь, отвечать на звонки и читать сообщения. Близкие артисту люди предположили, что он добровольно заперся у себя дома: дверь в квартиру никто не открывает. Друзья певца подозревают, что с ним «что-то происходит».
Шоу-бизнес,Андрей Губин,
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