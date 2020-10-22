Найдено объяснение "исчезновению" Губина

Он заверил, что спасать и помогать Губину не надо, у него все хорошо. Как творческий человек, Губин имеет право побыть в тишине.

Ранее, как сообщал «Рамблер», друзья Губина забили тревогу: по их словам, артист в последний раз появлялся на публике в июле 2020 года. После этого он перестал выходить на связь, отвечать на звонки и читать сообщения. Близкие артисту люди предположили, что он добровольно заперся у себя дома: дверь в квартиру никто не открывает. Друзья певца подозревают, что с ним «что-то происходит».