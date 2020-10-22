Шац подхватил ковид

Несколько часов назад он опубликовал селфи с поджатыми губами и геотегом «Городская клиническая больница 40». В подписи к фотографии юморист написал, что 2020 год был бы неполным для него, если бы он не заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Он поблагодарил врачей и персонал больницы в Коммунарке.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 41,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,46 миллиона.