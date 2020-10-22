Шац подхватил ковид

Несколько часов назад он опубликовал селфи с поджатыми губами и геотегом «Городская клиническая больница 40». В подписи к фотографии юморист написал, что 2020 год был бы неполным для него, если бы он не заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Он поблагодарил врачей и персонал больницы в Коммунарке.