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Шац подхватил ковид

Артём Кульша
1 час назад
Комик Михаил Шац заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
Шац подхватил ковид
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Несколько часов назад он опубликовал селфи с поджатыми губами и геотегом «Городская клиническая больница 40». В подписи к фотографии юморист написал, что 2020 год был бы неполным для него, если бы он не заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Он поблагодарил врачей и персонал больницы в Коммунарке.
«Всем пис и социальная дистанция!» — добавил Шац.
В комментариях поддержку ему выразили, в частности, певец Денис Клявер, певица Глюкоза, комик Илья Соболев, актриса Ирина Чеснокова, журналисты Василий Уткин и Нобель Арустамян.
С начала пандемии коронавирусной инфекцией многие российские знаменитости заболели ею, в том числе актер Гоша Куценко, актриса Кристина Асмус, музыкант Сергей Галанин, дирижер Юрий Башмет, блогер Wylsacom, певица Анна Нетребко и певец Филипп Киркоров.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 41,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,46 миллиона.
Шоу-бизнес,Ирина Чеснокова,Илья Соболев,Сергей Галанин,Денис Клявер,Кристина Асмус,Михаил Шац,Гоша Куценко,Анна Нетребко,Юрий Башмет,Филипп Киркоров,
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