Харламов и Асмус утаили от дочери развод

Как сообщал «Рамблер», 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в соцсетях о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм «Текст» (в котором актриса снялась в откровенной сцене), ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий. Позже источник «Комсомольской правды», знакомый с ситуацией, отметил, что на расставание звезд повлияли регулярные ссоры из-за ремонта в доме.