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Харламов и Асмус утаили от дочери развод

Павел Тиунов
44 минуты назад
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус до сих пор не сказали общей дочери о разводе. Родители переживают за психику ребенка, поэтому продолжают его всеми силами оберегать от стрессов.
Харламов и Асмус утаили от дочери развод
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом Харламов рассказал в интервью стенд-ап комику Даниле Поперечному. Резидент Comedy Club подчеркнул, что он сам вырос в семье разведенных родителей (отец уехал в США, его воспитывала мама), поэтому старается не допустить негативных эмоций у своей 6-летней дочери.
«Мы попытаемся сделать так, чтобы не ударить по психике ребенка», - отметил артист.
Харламов и Асмус скрыли от дочери развод. Родители намерены продолжать поддерживать дружеские отношения ради ребенка.
Как сообщал «Рамблер», 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в соцсетях о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм «Текст» (в котором актриса снялась в откровенной сцене), ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий. Позже источник «Комсомольской правды», знакомый с ситуацией, отметил, что на расставание звезд повлияли регулярные ссоры из-за ремонта в доме.
При этом и Харламов, и Асмус, кажется, легко перенесли развод. Оба периодически подшучивают над точкой в отношениях. Например, юморист снялся в ролике на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге с заявлением «развелся». Актриса в свою очередь выложила фото за рулем грузового мотороллера, кузов которого переполнен всевозможными тюками. Асмус подчеркнула, что на снимке запечатлен результат раздела имущества.
В тусовке отечественного шоу-бизнеса не все сразу поверили в расставание звезд. Ведущая шоу «Давай, поженимся!» Роза Сябитова предложила Харламову и Асмус помириться в рамках программы. При этом телесваха не исключила, что новость о разводе может быть специально придумана парой, чтобы увеличить количество упоминаний о себе в СМИ.
Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Роза Сябитова,Кристина Асмус,Комсомольская правда,Соединенные Штаты,
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