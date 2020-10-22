Харламов и Асмус утаили от дочери развод

Об этом Харламов рассказал в интервью
стенд-ап комику Даниле Поперечному. Резидент Comedy Club подчеркнул, что он сам вырос в семье разведенных родителей (отец уехал в США
, его воспитывала мама), поэтому старается не допустить негативных эмоций у своей 6-летней дочери.
Как сообщал «Рамблер», 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в соцсетях о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм «Текст» (в котором актриса снялась в откровенной сцене), ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий. Позже источник «Комсомольской правды», знакомый с ситуацией, отметил, что на расставание звезд повлияли регулярные ссоры из-за ремонта в доме.
При этом и Харламов, и Асмус, кажется, легко перенесли развод. Оба периодически подшучивают над точкой в отношениях. Например, юморист снялся в ролике на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге с заявлением «развелся». Актриса в свою очередь выложила фото за рулем грузового мотороллера, кузов которого переполнен всевозможными тюками. Асмус подчеркнула, что на снимке запечатлен результат раздела имущества.