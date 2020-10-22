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Россияне потребовали убрать Топалова из «Ледникового периода» 

Павел Тиунов 47 минут назад
Топалов «запарил» россиян
Фото: РИА Новости
Фанаты шоу «Ледниковый период» раскритиковали поведение певца Влада Топалова в рамках шоу. Зрители не довольны тем, как артист относится к своей партнерше по проекту фигуристке Елене Ильиных, сообщает Nation News.
Гневные комментарии любители фигурного катания оставляют под роликами с выступлениями пары в YouTube. Они отметили, что Топалов относится к Ильиных с чрезмерной теплотой и нежностью: страстно ее обнимает и постоянно позволяет себя целовать. Многие подчеркивают, что певцу следует чаще целовать свою супругу Регину Тодоренко, которая также участвует в «Ледниковом пеиоде».

«Запарил уже», — резюмировал один из пользователей Сети, который предложил выгнать Топалова с телепроекта.

Артист прокомментировал претензии телезрителей. Он отметил, что таким образом пытается сделать пару с Ильиных более популярной. Тодоренко, по его словам, все прекрасно понимает и не ревнует его.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ксения Собчак посоветовал Регине Тодоренко повнимательнее присмотреться к своему супругу. Поводом для рекомендации стал комментарий певца к откровенной фотографии актрисы Анастасии Самбурской в Instagram. Топалов отправил несколько эмоджи в виде обезьянки с закрытыми глазами. Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» обратилась к Тодоренко и посоветовала ей задуматься над поведением мужа.

«Влад Топалов ходит по тонкому льду. Регинааааа! Ау!» — написала журналистка.

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Шоу-бизнес , Елена Ильиных , Влад Топалов , Анастасия Самбурская , Ксения Собчак , Регина Тодоренко
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