Топалов «запарил» россиян

Гневные комментарии любители фигурного катания оставляют под роликами с выступлениями пары в YouTube. Они отметили, что Топалов относится к Ильиных с чрезмерной теплотой и нежностью: страстно ее обнимает и постоянно позволяет себя целовать. Многие подчеркивают, что певцу следует чаще целовать свою супругу Регину Тодоренко , которая также участвует в «Ледниковом пеиоде».

«Запарил уже», — резюмировал один из пользователей Сети, который предложил выгнать Топалова с телепроекта.

Артист прокомментировал претензии телезрителей. Он отметил, что таким образом пытается сделать пару с Ильиных более популярной. Тодоренко, по его словам, все прекрасно понимает и не ревнует его.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Ксения Собчак посоветовал Регине Тодоренко повнимательнее присмотреться к своему супругу. Поводом для рекомендации стал комментарий певца к откровенной фотографии актрисы Анастасии Самбурской в Instagram. Топалов отправил несколько эмоджи в виде обезьянки с закрытыми глазами. Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» обратилась к Тодоренко и посоветовала ей задуматься над поведением мужа.