Cобчак сошла с ума 

Писатель Михаил Зыгарь, которого Ксения Собчак называет своим учителем в журналистике, заявил, что его подопечная сошла с ума. Громкое высказывание прозвучало во время его интервью YouTube-каналу «Макарена».
Зыгарь подчеркнул, что дружит с Собчак на протяжении долгого времени. Однажды теплые отношения переросли в сотрудничество: они вместе разрабатывали концепцию программы «Собчак живьем» на телеканале «Дождь». Светская львица неоднократно подчеркивала в интервью, что Зыгарь сыграл главную роль в ее становлении как журналистки. Именно ему принадлежит идея выстраивать каждую беседу с гостем шоу в форме спектакля.
Однако, если Собчак считает Зыгаря своим наставником, то писатель не готов называть журналистку своей ученицей. По его словам, однажды на профессиональном журналистском пути она свернула «не туда».
«Та Ксения, с которой я работал, была пару перекрестков назад. Она очень давно проехала и находится на другом шоссе», — заявил Зыгарь.
Писатель отметил, что не приветствует эпатажное поведение Собчак, но по-прежнему считает ее свое подругой, несмотря на ее нынешнее «творчество».
«Она сошла с ума», — подчеркнул Зыгарь.
В прошлом году, как ранее сообщал «Рамблер», Ксения Собчак устроила эпатажную свадьбу с Константином Богомоловым. Пара поженилась 13 сентября. При этом в ЗАГС журналистка и режиссер приехали на катафалке, а после регистрации брака обвенчались. По факту использования спецавтомобиля была инициирована проверка сотрудниками ГИБДД, которые в результате выписали штраф в размере 5000 рублей за то, что в момент движения багажник катафалка не был зарыт. Правоохранители подчеркнули, что молодожены могли выпасть из автомобиля таким образом спровоцировать серьезное ДТП.