Cобчак сошла с ума 

Зыгарь подчеркнул, что дружит с Собчак на протяжении долгого времени. Однажды теплые отношения переросли в сотрудничество: они вместе разрабатывали концепцию программы «Собчак живьем» на телеканале «Дождь». Светская львица неоднократно подчеркивала в интервью, что Зыгарь сыграл главную роль в ее становлении как журналистки. Именно ему принадлежит идея выстраивать каждую беседу с гостем шоу в форме спектакля.

Однако, если Собчак считает Зыгаря своим наставником, то писатель не готов называть журналистку своей ученицей. По его словам, однажды на профессиональном журналистском пути она свернула «не туда».

«Та Ксения, с которой я работал, была пару перекрестков назад. Она очень давно проехала и находится на другом шоссе», — заявил Зыгарь.

Писатель отметил, что не приветствует эпатажное поведение Собчак, но по-прежнему считает ее свое подругой, несмотря на ее нынешнее «творчество».

«Она сошла с ума», — подчеркнул Зыгарь.