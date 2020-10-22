Пригожин сравнил высмеявшего его Шнурова с Собчак 

В комментарии «Газете.ру» Пригожин заявил , что прилетел в Дубай на мероприятие, которое оплачивают организаторы. Кроме того, он возмутился тем, что ему приходится отчитываться, как он тратит свои заработанные деньги.

Пригожин сравнил Шнурова с Ксенией Собчак , заявив, что они оба все время «цепляются к кому-то, выдергивая и передергивая».

Ранее Сергей Шнуров высмеял Пригожина и Валерию в стихах после публикации ими фотографии из Дубая. Он вспомнил жалобы супругов на бедственное положение, в котором они оказались из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал «Рамблер», весной высказывание Пригожина вызвало широкий общественный резонанс. Продюсер заявил, что некоторые из актеров и музыкантов вынуждены голодать. На его реплику, в частности, отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, заявив, что вышлет Пригожину и его жене Валерии «сосиски из „Пятерочки“. После этого между продюсером и музыкантом завязалась словесная перепалка, которая завершилась матерным СМС-сообщением, которое Пригожин послал Шнурову.