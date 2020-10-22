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Пригожин сравнил высмеявшего его Шнурова с Собчак 

Вероника Полынина 1 час назад
Пригожин сравнил высмеявшего его Шнурова с Собчак
Фото: ТАСС
Иосиф Пригожин отреагировал на насмешки Сергея Шнурова, посвятившего очередное сатирическое стихотворение поездке продюсера и его жены Валерии в Дубай.
В комментарии «Газете.ру» Пригожин заявил, что прилетел в Дубай на мероприятие, которое оплачивают организаторы. Кроме того, он возмутился тем, что ему приходится отчитываться, как он тратит свои заработанные деньги.
Пригожин сравнил Шнурова с Ксенией Собчак, заявив, что они оба все время «цепляются к кому-то, выдергивая и передергивая».
Ранее Сергей Шнуров высмеял Пригожина и Валерию в стихах после публикации ими фотографии из Дубая. Он вспомнил жалобы супругов на бедственное положение, в котором они оказались из-за пандемии коронавируса.
Как сообщал «Рамблер», весной высказывание Пригожина вызвало широкий общественный резонанс. Продюсер заявил, что некоторые из актеров и музыкантов вынуждены голодать. На его реплику, в частности, отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, заявив, что вышлет Пригожину и его жене Валерии «сосиски из „Пятерочки“. После этого между продюсером и музыкантом завязалась словесная перепалка, которая завершилась матерным СМС-сообщением, которое Пригожин послал Шнурову.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Газета.Ru
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