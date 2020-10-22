«Я заплатила»: у Распутиной претензии к Крутому

Портал «Собседник» рассказал о скандале, разгоревшемся из-за нового дуэта композитора Игоря Крутого и певицы Ирины Аллегровой. Оказалось, что песню на эти же стихи в 1997 году исполнила Маша Распутина.

Речь идет о стихах Леонида Дербенева . Музыку на них для дуэта с Аллегровой написал сам Крутой, а для Распутиной — композитор Игорь Матета.

Распутина подчеркнула, что заплатила Дербеневу за стихи. Она усомнилась, что он мог продать их сразу двух артистам.

«Я удивлена, как эти стихи оказались у композитора Игоря Крутого. Леонид Дербенев меня любил и обожал. Эти стихи он написал специально для меня», — подчеркнула певица.

По ее словам, стихи долгое время лежали у нее в папке и только после смерти Дербенева она решила создать из них песню.

Ситуацию прокомментировала сестра Крутого Алла. Она заявила «Собеседнику», что композитор получил стихи лично от Дербенева.

«Стихи много лет назад дал сам поэт Игорю Яковлевичу», — подчеркнула она.

Адвокат Сергей Жорин рассказал «ПолитЭксперту», что при покупке музыки или стихов для песни подписывается договор об отчуждении исключительных прав.

Юрист отметил, что в рамках такого соглашения текст песни можно продать, сдать в аренду или просто одолжить попользоваться. По его словам, если у Распутиной был договор с Дербеневым, Крутой и Аллегрова могут столкнуться с «неприятными последствиями».

Как сообщал «Рамблер», Крутой назвал дуэт с Аллегровой знаковым для себя событием. Последнюю совместную песню — «Столик на двоих» — они записали в 1998 году.