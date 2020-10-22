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Пашаев отреагировал на заявления Ефремова в суде 

Москва24 35 минут назад
Пашаев отреагировал на заявления Ефремова в суде
Фото: m24.ru
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг заявления, что он якобы толкал артиста ногой под столом. Речь идет о заседании по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде столицы, сообщает РИА Новости.
Ефремов ранее говорил, что Пашаев бил его ногой для дачи "правильных" ответов.

"Это все не соответствует действительности, как вы себе представляете, чтобы я его пинал?", — отреагировал Пашаев.

В начале сентября суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом — в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.
Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Артиста лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию. В настоящий момент интересы актера в суде представляют три адвоката.
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Шоу-бизнес , Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , РИА Новости , Москва
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