Пашаев отреагировал на заявления Ефремова в суде 

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг заявления, что он якобы толкал артиста ногой под столом. Речь идет о заседании по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде столицы, сообщает РИА Новости.
Ефремов ранее говорил, что Пашаев бил его ногой для дачи "правильных" ответов.
"Это все не соответствует действительности, как вы себе представляете, чтобы я его пинал?", — отреагировал Пашаев.
В начале сентября суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом — в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.
Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Артиста лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию. В настоящий момент интересы актера в суде представляют три адвоката.