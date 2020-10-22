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«Ты — раб Бузовой, а не бог»: Влад Кадони не на шутку разозлил Никиту Джигурду 

ИД «Собеседник» 1 час назад
«Ты — раб Бузовой»: Кадони разозлил Джигурду
Фото: РИА Новости
Громким скандалом закончились очередные съемки программы «Бородина против Бузовой». В одном из выпусков в студии появился Никита Джигурда. Увиденное Джигурду не вдохновило. Больше всего его возмутило поведение ведущего Влада Кадони, который активно критиковал участников, а после переключился и на самого Никиту. Кадони посоветовал Джигурде записать новую песню или сняться в хорошем кино, а не заниматься фриковством. Этого Никита стерпеть не смог и накинулся на Влада.
— Ты — раб Бузовой, а не бог, — заявил Никита и подошел к Кадони вплотную.
— Меня сейчас может затошнить, вы слишком близко подошли, — не растерялся Влад.
— Андрюша Малахов тоже просит: «Пусть Джигурда не подходит. У меня все трясется!» — заявил Никита. — А ты за базаром следи, сынок, когда говоришь о моих песнях. Я — народный артист Чеченской Республики, щенок! Пойди, по…
— Пойдите почистите зубы, — посоветовал Влад, явно не вдохновившись запахом, который исходил от Никиты.
Казалось, еще чуть-чуть — и начнется драка. К счастью, ее удалось избежать благодаря Бузовой, которая разняла мужчин. Целиком потасовку в эфире не показали, вырезав самые эффектные куски разговора, но полная версия стычки появилась в интернете.
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Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Влад Кадони , Чеченская Республика
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