Громким скандалом закончились очередные съемки программы «Бородина против Бузовой». В одном из выпусков в студии появился Никита Джигурда . Увиденное Джигурду не вдохновило. Больше всего его возмутило поведение ведущего Влада Кадони , который активно критиковал участников, а после переключился и на самого Никиту. Кадони посоветовал Джигурде записать новую песню или сняться в хорошем кино, а не заниматься фриковством. Этого Никита стерпеть не смог и накинулся на Влада.

— Ты — раб Бузовой, а не бог, — заявил Никита и подошел к Кадони вплотную.

— Меня сейчас может затошнить, вы слишком близко подошли, — не растерялся Влад.

— Андрюша Малахов тоже просит: «Пусть Джигурда не подходит. У меня все трясется!» — заявил Никита. — А ты за базаром следи, сынок, когда говоришь о моих песнях. Я — народный артист Чеченской Республики, щенок! Пойди, по…

— Пойдите почистите зубы, — посоветовал Влад, явно не вдохновившись запахом, который исходил от Никиты.

Казалось, еще чуть-чуть — и начнется драка. К счастью, ее удалось избежать благодаря Бузовой, которая разняла мужчин. Целиком потасовку в эфире не показали, вырезав самые эффектные куски разговора, но полная версия стычки появилась в интернете.