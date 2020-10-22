Харламов раскрыл причину развода с Асмус

По словам Харламова, они с Асмус поняли, что являются разными людьми с разными интересами, а их чувства друг к другу ослабели.

О разводе Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили в июне 2020 года. Сейчас они продолжают совместно воспитывать шестилетнюю дочь, которая пока не знает о разводе родителей.