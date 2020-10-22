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Харламов рассказал о причине развода с Асмус

Москва24иещё 5
1 час назад
Юморист Гарик Харламов принял участие в записи YouTube-шоу "Без души", в рамках которого рассказал о причине развода с актрисой и телеведущей Кристиной Асмус.
Харламов раскрыл причину развода с Асмус
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Харламова, они с Асмус поняли, что являются разными людьми с разными интересами, а их чувства друг к другу ослабели.
"Мы понимаем оба, что мы из вообще разных миров", — цитирует Харламова РИА "Новости".
О разводе Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили в июне 2020 года. Сейчас они продолжают совместно воспитывать шестилетнюю дочь, которая пока не знает о разводе родителей.
Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Кристина Асмус,РИА Новости,
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