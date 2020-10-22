Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео 

Гарик Харламов довел до истерики телефонного мошенника и записал все происходящее на видео. Во время разговора с позвонившим ему жуликом юморист прикинулся несведущим в сфере гаджетов, он сделал вид, что не понимает значения слов «клавиатура» и «раскладка» и долго мучал своего оппонента.

На вопрос афериста, ввел ли он слово «поддержка», Харламов ответил, что смог написать лишь букву «п». Под конец беседы артисту с трудом удавалось сдержать смех. В итоге мошенник не выдержал издевательств звезды Comedy Club, он выругался матом и бросил трубку.