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Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Гарик Харламов довел до истерики телефонного мошенника и записал все происходящее на видео. Во время разговора с позвонившим ему жуликом юморист прикинулся несведущим в сфере гаджетов, он сделал вид, что не понимает значения слов «клавиатура» и «раскладка» и долго мучал своего оппонента.
На вопрос афериста, ввел ли он слово «поддержка», Харламов ответил, что смог написать лишь букву «п». Под конец беседы артисту с трудом удавалось сдержать смех. В итоге мошенник не выдержал издевательств звезды Comedy Club, он выругался матом и бросил трубку.
Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов
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