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Собчак рассказала о преследующем Богомолова проклятии Достоевского 

News.ru 31 минуту назад
Собчак заявила о проклятии Богомолова
Фото: globallookpress.com
Супруга режиссёра Константина Богомолова и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала о мистическом совпадении во время постановки «Бесов». Богомолов, как и Достоевский, не смог представить публике заключительную сцену спектакля по произведению русского классика.
Совпадение заключается в том, что в собрании сочинений Достоевского во времена царской и советской цензуры была вырезана одна глава. Богомолов захотел поставить этот отрывок, но во время спектакля монтировщик по неизвестным причинам опустил занавес до того, как был сыгран финал истории, написала телеведущая в Instagram.

Проклятие вымаранной главы с Федора Михайловича по наследству перешло Константину Юрьевичу. Вот это я понимаю «коннект» режиссера с автором, — подытожила Собчак.

Возможно, таким нехитрым способом журналистка хотела привлечь внимание к и без того уже с нетерпением ожидаемой премьере мужа. О популярности и востребованности спектакля Богомолова можно судить хотя бы по цене билетов, которые достигают 50 тысяч рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший помощник президента России Владислав Сурков появится в разрекламированном спектакле Богомолова «Бесы». По замыслу режиссёра, он появится на видео, где прочитает текст Достоевского.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Владислав Сурков , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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