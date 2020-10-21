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Ефремова вырезали из популярного шоу 

Вероника Полынина 1 час назад
Ефремова вырезали из популярного шоу
Фото: ТАСС
Народный артист России Юрий Стоянов признался, что вырезал эпизод с участием Михаила Ефремова из своего юмористического шоу после смертельной аварии на Садовом кольце. Об этом он рассказал в интервью писателю Дмитрию Быкову.
Быков спросил Стоянова, существует ли цензура в его шоу «100янов», которое выходит на канале «Россия 1».
Актер заявил, что цензуры как таковой нет, но однажды он лично попросил вырезать из передачи эпизод с участием Михаила Ефремова.
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«Он сработал бы против Миши, потому что там было чудовищное, просто жуткое попадание», — объяснил Стоянов.

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима.
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Дмитрий Быков , Юрий Стоянов , ФСИН
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