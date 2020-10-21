Ефремова вырезали из популярного шоу 

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Быков спросил Стоянова, существует ли цензура в его шоу «100янов», которое выходит на канале «Россия 1».

Актер заявил, что цензуры как таковой нет, но однажды он лично попросил вырезать из передачи эпизод с участием Михаила Ефремова.

«Он сработал бы против Миши, потому что там было чудовищное, просто жуткое попадание», — объяснил Стоянов.