Ефремова вырезали из популярного шоу 

Народный артист России Юрий Стоянов признался, что вырезал эпизод с участием Михаила Ефремова из своего юмористического шоу после смертельной аварии на Садовом кольце. Об этом он рассказал в интервью писателю Дмитрию Быкову.
Быков спросил Стоянова, существует ли цензура в его шоу «100янов», которое выходит на канале «Россия 1».
Актер заявил, что цензуры как таковой нет, но однажды он лично попросил вырезать из передачи эпизод с участием Михаила Ефремова.
«Он сработал бы против Миши, потому что там было чудовищное, просто жуткое попадание», — объяснил Стоянов.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима.