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Зять Димы Билана напал на журналистов из-за вопроса о пропавших деньгах 

Вероника Полынина 35 минут назад
Семья Димы Билана оказалась в центре скандала
Фото: РИА Новости
Зять Димы Билана напал на съемочную группу «Пятого канала».
Геннадий Зимин-Белан — муж старшей сестры Димы Билана Елены. В сентябре певец подал к родственнику иск на сумму 19 млн рублей. Билан намерен доказать в суде, что муж сестры задолжал ему эту сумму во время совместного ведения бизнеса.
Съемочная группа «Пятого канала» приехала в отель, принадлежащий Билану, чтобы узнать у родственника артиста подробности их разногласий. Геннадий Зимин-Белан категорически отказался общаться с телевизионщиками и попытался сломать им аппаратуру.
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По данным СМИ, старшая сестра Димы Билана Елена вышла замуж за юриста Геннадия Зимина 15 лет назад. В браке родилась дочь Алиса. Несколько лет назад Билан вложил крупную сумму в совместное предприятие с семьей сестры: деревообрабатывающий завод и гостиницу. После расставания супругов начались споры о том, кому достанется общий бизнес.
В августе, как сообщал «Рамблер», Дима Билан перенес воспаление легких. По словам артиста, он катался в Ялте на катере и простыл. Сданный Биланом тест на коронавирус показал отрицательный результат.
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Шоу-бизнес , Дима Билан
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