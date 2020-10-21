Семья Димы Билана оказалась в центре скандала

Геннадий Зимин-Белан — муж старшей сестры Димы Билана Елены. В сентябре певец подал к родственнику иск на сумму 19 млн рублей. Билан намерен доказать в суде, что муж сестры задолжал ему эту сумму во время совместного ведения бизнеса.

Съемочная группа «Пятого канала» приехала в отель, принадлежащий Билану, чтобы узнать у родственника артиста подробности их разногласий. Геннадий Зимин-Белан категорически отказался общаться с телевизионщиками и попытался сломать им аппаратуру.

По данным СМИ, старшая сестра Димы Билана Елена вышла замуж за юриста Геннадия Зимина 15 лет назад. В браке родилась дочь Алиса. Несколько лет назад Билан вложил крупную сумму в совместное предприятие с семьей сестры: деревообрабатывающий завод и гостиницу. После расставания супругов начались споры о том, кому достанется общий бизнес.

В августе, как сообщал «Рамблер», Дима Билан перенес воспаление легких. По словам артиста, он катался в Ялте на катере и простыл. Сданный Биланом тест на коронавирус показал отрицательный результат.