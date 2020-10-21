Бывшая жена рэпера Серёги обвинила его в избиениях

Рэпер Серега ( Сергей Пархоменко ) избивал свою бывшую супругу модель Полину Ололо, в итоге забрал у нее двух общих детей и теперь не выходит на связь. Об этом сама женщина рассказала в интервью YouTube-каналу «Олицкая» .

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Ололо рассказала, что познакомилась с Серёгой в конце 2010-х годов. Вскоре между ними вспыхнула страсть, завязался роман. Пара поженилась. В семье появились двое детей. Модель уверяет, что в первые годы совместной жизни артист был очень чутким и внимательным: никогда не корил ее за испорченную после родов фигуру, всякий раз повторял, что она самая красивая.

Отношение рэпера к супруге в корне поменялось, когда ему якобы рассказали об отношениях Ололо на стороне. Девушка отметила, что музыкант настроил детей против нее, забрал у нее телефон, а затем избил. Всё это случилось несмотря на то, что Полина клялась супругу, что не изменяла ему.

«Не знаю, сколько раз теряла сознание, он бил меня по голове. Я просто лежала и кричала», - заявила она.

Ололо подчеркнула, что в результате Серега буквально выкинул ее на улицу, забрал детей и исчез из ее жизни. Уже несколько лет девушка пытается увидеть своих двух сыновей, но артист не позволяет детям встречаться с матерью. Модель намерена подать на бывшего мужа в суд и в разговоре с журналистами анонсировала долгое разбирательство.