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Бывшая жена рэпера Серёги обвинила его в избиениях

Павел Тиунов
2 часа назад
Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) избивал свою бывшую супругу модель Полину Ололо, в итоге забрал у нее двух общих детей и теперь не выходит на связь. Об этом сама женщина рассказала в интервью YouTube-каналу «Олицкая» .
Бывшая жена рэпера Серёги обвинила его в избиениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ололо рассказала, что познакомилась с Серёгой в конце 2010-х годов. Вскоре между ними вспыхнула страсть, завязался роман. Пара поженилась. В семье появились двое детей. Модель уверяет, что в первые годы совместной жизни артист был очень чутким и внимательным: никогда не корил ее за испорченную после родов фигуру, всякий раз повторял, что она самая красивая.
Отношение рэпера к супруге в корне поменялось, когда ему якобы рассказали об отношениях Ололо на стороне. Девушка отметила, что музыкант настроил детей против нее, забрал у нее телефон, а затем избил. Всё это случилось несмотря на то, что Полина клялась супругу, что не изменяла ему.
«Не знаю, сколько раз теряла сознание, он бил меня по голове. Я просто лежала и кричала», - заявила она.
Ололо подчеркнула, что в результате Серега буквально выкинул ее на улицу, забрал детей и исчез из ее жизни. Уже несколько лет девушка пытается увидеть своих двух сыновей, но артист не позволяет детям встречаться с матерью. Модель намерена подать на бывшего мужа в суд и в разговоре с журналистами анонсировала долгое разбирательство.
Весной, как сообщал «Рамблер», супруга актера Павла Прилучного Агата Муцениеце заявила в прямом эфире в Instagram о том, что ее муж в алкогольном опьянении поднял на нее руку и выгоняет ее с детьми из дома. Впоследствии пара развелась.
Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Сергей Пархоменко,
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