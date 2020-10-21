Названа причина секс-скандала Королёвой и Тарзана

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«Я считаю, что измены не было и все это продуманная пиар-история. Про эту пару, которая когда-то была на пике популярности, все забыли», - заявила Барашкова.

Она отметила, что из-за пандемии многие артисты остались без работы и теперь стараются привлечь к себе внимание разными способами: кто-то «крутыми проектами», а кто-то - «желтым пиаром и скандалами».

Если же измена действительно была, то, по мнению ведущей, Королёва поступила правильно, простив Тарзана.

«Потому что они в браке уже 20 лет и всю свою молодость она посвятила ему и отношениям с ним. Сейчас скорее всего она уже не найдет себе такого же «тарзана», - заключила Барашкова.

Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что из дома Королёвой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Королёва заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко.

Позже стриптизер объявил, что изменял своей жене. Он сказал, что его «развели» гостьи-незнакомки. По словам Глушко, у «склеивших» его девушек был «набор веществ», которые ввели его в состояние «полного неадеквата».