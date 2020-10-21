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Киркоров обматерил журналистку 

Артём Кульша 30 минут назад
Киркоров обматерил журналистку
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров послал журналистку матом. Об этом сообщает «Подъем».
17 октября, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову исполнилось 53 года. Он отпраздновал это в одном из ресторанов в Москве в присутствии членов своей семьи и ряда знаменитостей, в том числе Киркорова и его коллег Николая Баскова, Стаса Михайлова, Григория Лепса, Аниты Цой и других.
После того как это стало известно, журналисты поинтересовались у некоторых из присутствовавших, как многолюдная вечеринка согласуется с необходимостью борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Многие из них, в том числе Песков, не ответили на вопрос, его жена фигуристка Татьяна Навка назвала празднование «личным».
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«Очередную * (глупость. — Прим. ред.) хотите про меня написать? Идите на (три буквы. — Прим. ред.)! На (три буквы. — Прим. ред.) пошли! На (три буквы. — Прим. ред.)! Пошли… на (три буквы. — Прим. ред.)! И больше сюда не звоните! * (надоели. — Прим. ред.)!» — ответил Киркоров.

На днях, как сообщал «Рамблер», Киркоров устроил скандал на премьере мюзикла «Шахматы» — сначала отказался поздороваться с художником Никасом Сафроновым, а когда тот спросил почему, обвинил его в том, что он везде говорит о нем гадости, и ушел.
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Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Анита Цой , Дмитрий Песков , Стас Михайлов , Николай Басков , Татьяна Навка
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