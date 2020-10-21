Киркоров обматерил журналистку 

После того как это стало известно, журналисты поинтересовались у некоторых из присутствовавших, как многолюдная вечеринка согласуется с необходимостью борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Многие из них, в том числе Песков, не ответили на вопрос, его жена фигуристка Татьяна Навка назвала празднование «личным».

«Очередную * (глупость. — Прим. ред.) хотите про меня написать? Идите на (три буквы. — Прим. ред.)! На (три буквы. — Прим. ред.) пошли! На (три буквы. — Прим. ред.)! Пошли… на (три буквы. — Прим. ред.)! И больше сюда не звоните! * (надоели. — Прим. ред.)!» — ответил Киркоров.

На днях, как сообщал «Рамблер», Киркоров устроил скандал на премьере мюзикла «Шахматы» — сначала отказался поздороваться с художником Никасом Сафроновым, а когда тот спросил почему, обвинил его в том, что он везде говорит о нем гадости, и ушел.