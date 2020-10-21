Ирина Шейк выложила обнаженное фото

Публикация была сделана 20 октября. На фото Шейк изображена на фоне пышной зелени стоящей на бетонном постаменте. 34-летняя модель полностью обнажена, но интимные места прикрывает цветными панно. В подписи к фото она отметила, что фото было сделано в Милане.

Однако не все фотосессии супермодели одобряют ее поклонники. Так, летом 2020 года пользователи Instagram раскритиковали Ирину Шейк за откровенные снимки. Фотографии https://www.instagram.com/p/B0Jz4epHZqo/ были опубликованы 21 июля. На снимках Шейк предстала перед зрителем в чёрных прозрачных колготках с чёрными трусиками, чёрном лифчике и чёрном плаще. При этом женщина запечатлена, по мнению подписчиков, в слишком откровенных позах, лёжа на сидении автомобиля. Подписчики российской модели назвали снимки «дешёвыми» и «порнухой».