Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Ирина Шейк выложила обнаженное фото

Павел Тиунов
41 минуту назад
Супермодель Ирина Шейк опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она изображена полностью голой. Снимок попал на обложку журнала Vogue Czechoslovakia.
Ирина Шейк выложила обнаженное фото
Фото: InstagramInstagram
Публикация была сделана 20 октября. На фото Шейк изображена на фоне пышной зелени стоящей на бетонном постаменте. 34-летняя модель полностью обнажена, но интимные места прикрывает цветными панно. В подписи к фото она отметила, что фото было сделано в Милане.
«Просто стою в саду Донателлы Версаче. Очень рада побывать в модном доме «Версаче» с этими съемками», - написала Шейк.
Модель сообщила поклонникам, что номер журнала Vogue Czechoslovakia с ней на обложке выйдет в ноябре.
Подписчики звезды бурно отреагировали на откровенный снимок. Некоторые пожурили модель за слишком, по их мнению, смелый поступок, но большинство поклонников выразили восхищение внешними данными Шейк и ее физической формой. За почти сутки после публикации пост набрал более 328 тысяч лайков и почти 2 тысячи комментариев.
Однако не все фотосессии супермодели одобряют ее поклонники. Так, летом 2020 года пользователи Instagram раскритиковали Ирину Шейк за откровенные снимки. Фотографии https://www.instagram.com/p/B0Jz4epHZqo/ были опубликованы 21 июля. На снимках Шейк предстала перед зрителем в чёрных прозрачных колготках с чёрными трусиками, чёрном лифчике и чёрном плаще. При этом женщина запечатлена, по мнению подписчиков, в слишком откровенных позах, лёжа на сидении автомобиля. Подписчики российской модели назвали снимки «дешёвыми» и «порнухой».
Шоу-бизнес,Ирина Шейк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители