Фадеев выступил против избившего челябинку блогера

Блогер Mellstroy, избивший девушку в прямом эфире своего стрима, а также все причастные к инциденту ответят за него. Об этом в своем Instagram заявил российский композитор Максим Фадеев

«Нам говорят на федеральных каналах, что мы должны к ним [блогерам] прислушиваться. Что мы должны вот этих слушать. Я не буду их слушать», — рассказал Фадеев.

В качестве иллюстрации он прикрепил скандальный момент из стрима Mellstroy, на котором он несколько раз бьет девушку головой об стол. В подписи к нему композитор подчеркнул, что за инцидент ответит каждый.

Сам инцидент произошел несколько дней назад, сообщает телеканал 360. Российский блогер Андрей Бурим под ником Mellstroy во время своего стрима в компании друзей внезапно вышел из себя и несколько раз ударил головой об стол сидевшую рядом модель из Челябинска Алену Ефремову. В результате девушка попала в больницу с разбитым лицом. Несмотря на полученные травмы, Ефремова, по информации Nation News отказалась писать заявление в полицию.

Ранее Фадеев уже не раз критиковал телевидение. В конце сентября он негативно высказался о новогодних шоу на ТВ, пишет «Дни.ру». По словам музыканта, российское телевидение умерло восемь лет назад.