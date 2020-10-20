«Даже пить бросил»: колдунья помогла Маковецкому

Колдунья Мирослава заявила, что помогла актеру Сергею Маковецкому справиться с «ужасными вещами», которые начали происходить в его жизни после фильма «Макаров». Об этом пишет «Экспресс-газета»

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По словам Мирославы, после съемок в той картине Маковецкий начал попадать в больницы, терять роли и ссориться с близкими.

«Он думал, что во всем виноват его герой - Макаров. Но в результате нашей с ним работы выяснилось, что с детства на нем лежит родовое проклятие по линии отца», - заявила она.

Мирослава утверждает, что благодаря ей отец Маковецкого внезапно появился и покаялся.

«Сергей Васильевич был в полном шоке. И даже пить бросил», - подчеркнула она.

По словам Мирославы, с тех пор актер приглашает ее на свои спектакли.

Как писал «Рамблер», ранее портал Postimees рассказал, что Маковецкий отказался от алкоголя из-за ребенка - сына его супруги Елены.

«Однажды Лена просто не выдержала и ушла. А я уехал с концертной бригадой. Думал все, развод. Приезжаю, а Лена дома... Мы помирились. Но тут я увидел глаза Дениски. В них - боль», - цитировало актера издание.