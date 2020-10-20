Поргина перенесла операцию

Людмила Поргина сломала пять пальцев ног во время катания на водных горках в аквапарке. Несколько лет Поргина боялась решить проблему хирургическим путем, но после смерти мужа, народного артиста РСФСР Николая Караченцова, актриса все же легла на операцию.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Людмила Поргина заявила, что была бы не прочь получать по 150 тысяч рублей каждый месяц в качестве пенсии. По словам артистки, она бы тратила деньги на путешествия. При этом она добавила, что «счастье – не в бриллиантах», а в любви и в работе. В пример она привела свою любовь к мужу, ради которого бросила театр.