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Поргина перенесла операцию

Вероника Полынина
51 минуту назад
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина впервые появилась на публике после операции на ногах.
Поргина перенесла операцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает «Комсомольская правда», 71-летняя актриса пришла на открытие памятника режиссеру Марку Захарову в специальной ортопедической постоперационной обуви.
Поргина рассказала, что хирурги поставили ей на пальцы ног штифты и специальные пластины.
«Ноги очень болят, особенно когда меняется погода. Мне же в больнице все кости заново ломали и собрали по кусочкам!» - рассказала актриса.
Людмила Поргина сломала пять пальцев ног во время катания на водных горках в аквапарке. Несколько лет Поргина боялась решить проблему хирургическим путем, но после смерти мужа, народного артиста РСФСР Николая Караченцова, актриса все же легла на операцию.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Людмила Поргина заявила, что была бы не прочь получать по 150 тысяч рублей каждый месяц в качестве пенсии. По словам артистки, она бы тратила деньги на путешествия. При этом она добавила, что «счастье – не в бриллиантах», а в любви и в работе. В пример она привела свою любовь к мужу, ради которого бросила театр.
Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Марк Захаров,Никас Сафронов,
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