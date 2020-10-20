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«Два года вместе»: Шнуров поздравил жену с годовщиной свадьбы 

Вероника Полынина 16 минут назад
«Два года вместе»: Шнуров поздравил жену с годовщиной
Фото: Instagram
Музыкант Сергей Шнуров признался в любви молодой жене Ольге Абрамовой во вторую годовщину свадьбы.
Лидер группы «Ленинград» посвятил супруге очередное стихотворение в Instagram.

«Два года вместе. Это важно! Проснулись дома. Не спешу.

Пусть свадьбу назовут бумажной,

Я на бумаге напишу, -

Люблю!»

Шнуров также отметил, что нарёк Ольгу Абрамову своею «всем правилам на… поперек», а также похвастался, что каждое утро начинает флиртом с любимой.
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Сергей Шнуров, как сообщал «Рамблер», в 2018 году развелся с женой Матильдой, с которой прожил восемь лет. После чего лидер группы «Ленин