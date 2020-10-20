«Два года вместе»: Шнуров поздравил жену с годовщиной

Музыкант Сергей Шнуров признался в любви молодой жене Ольге Абрамовой во вторую годовщину свадьбы.
Лидер группы «Ленинград» посвятил супруге очередное стихотворение в Instagram.
«Два года вместе. Это важно! Проснулись дома. Не спешу.
Пусть свадьбу назовут бумажной,
Я на бумаге напишу, -
Люблю!»
Шнуров также отметил, что нарёк Ольгу Абрамову своею «всем правилам на… поперек», а также похвастался, что каждое утро начинает флиртом с любимой.
Сергей Шнуров, как сообщал «Рамблер», в 2018 году развелся с женой Матильдой, с которой прожил восемь лет. После чего лидер группы «Ленин