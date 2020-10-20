Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Собчак: «Почему у них — для людей, а у нас — для скота?!» 

Вероника Полынина 46 минут назад
Собчак: «Почему у них — для людей, а у нас — для скота?!»
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак прокомментировала реконструкцию станции Долгопрудная, которая из обычной железнодорожной платформы превратилась в современный пригородный вокзал с наземным вестибюлем, эскалаторами, лифтами и даже арт-объектом в виде парящего дирижабля.

«Если хочешь узнать страну, начни с вокзала и общественного туалета. Вот это прям моя боль была на протяжении долгих десятилетий», — написала Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня».

По ее словам, приезжая в Сингапур, она плакала от восторга, а возвращаясь в Россию, рыдала от бессилия.

«Почему у них — для людей, а у нас — для скота?!» — удивилась Ксения.

Собчак по достоинству оценила реновацию железнодорожной станции Долгопрудная, назвала ее «офигенной» и призвала чиновников запомнить, что «среда формирует человека ничуть не меньше, чем человек среду».

«Будете строить загоны для скота вместо удобных вокзалов, получите оскотинившихся граждан. А если к простому человеку относиться с любовью, то и он ответит тем же», — резюмировала Ксения.

Как писал «Рамблер», на прошлой неделе бывшую уборщицу, а теперь главу Повалихинского сельского поселения Костромской области Марину Удгодскую отправили на карантин по коронавирусу после того, как 8 октября ее посетила телеведущая Ксения Собчак. Телеграм-канал Mash утверждал, что Собчак заражена коронавирусом. Сама ведущая информацию о своем заражении опровергала.
"Дебилы, б***ь": Собчак о "заражении" COVID-19
Видео дня. В Сети обсуждают роман Ольги Бузовой с Соловьевым
Комментарии 39
Шоу-бизнес , Марина Удгодская , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Волочкова сняла трусы перед чужим мужем
Оперштаб: Большинство заболевших COVID за 2 недели в Москве не…
Оперштаб: Большинство заболевших COVID за 2 недели в Москве не…
Поклонская рассказала про нечто непонятное в Крыму
Поклонская рассказала про нечто непонятное в Крыму
Оса убила главу «Партии зеленых» в Москве
Оса убила главу «Партии зеленых» в Москве
Видео
Россиянин проплыл по затопленной улице в Сочи и попал на видео
00:14
Россиянин проплыл по затопленной улице в Сочи и попал на видео
Последствия шторма на любимом курорте россиян попали на видео
00:51
Последствия шторма на любимом курорте россиян попали на видео
Опубликовано видео аварии в Петербурге
00:24
Опубликовано видео аварии в Петербурге
Боевые стрельбы кораблей Каспийской флотилии попали на видео
00:58
Боевые стрельбы кораблей Каспийской флотилии попали на видео
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
00:21
Храбрая кошка спасла ребенка от нападения пса и попала на видео
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
00:51
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
01:20
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
Происшествия В мире
Соловьев польстил самому себе
00:48
Соловьев польстил самому себе
Общество
Над еще одним городом в Карабахе подняли флаг Азербайджана
00:36
Над еще одним городом в Карабахе подняли флаг Азербайджана
В мире
МИД ответил на обвинения США в кибератаках
26:13
МИД ответил на обвинения США в кибератаках
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение