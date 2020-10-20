Ксения Собчак прокомментировала реконструкцию станции Долгопрудная, которая из обычной железнодорожной платформы превратилась в современный пригородный вокзал с наземным вестибюлем, эскалаторами, лифтами и даже арт-объектом в виде парящего дирижабля.

«Если хочешь узнать страну, начни с вокзала и общественного туалета. Вот это прям моя боль была на протяжении долгих десятилетий», — написала Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня».

По ее словам, приезжая в Сингапур, она плакала от восторга, а возвращаясь в Россию, рыдала от бессилия.

«Почему у них — для людей, а у нас — для скота?!» — удивилась Ксения.

Собчак по достоинству оценила реновацию железнодорожной станции Долгопрудная, назвала ее «офигенной» и призвала чиновников запомнить, что «среда формирует человека ничуть не меньше, чем человек среду».

«Будете строить загоны для скота вместо удобных вокзалов, получите оскотинившихся граждан. А если к простому человеку относиться с любовью, то и он ответит тем же», — резюмировала Ксения.