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Дава привез подарки детям Киркорова 

Вероника Полынина 1 час назад
Дава привез подарки детям Киркорова
Фото: Instagram
Блогер и певец Дава Манукян подарил детям Филиппа Киркорова Mercedes G-Class и BMW X6. Об этом он рассказал в сторис Instagram.

«Вот такой Mercedes и вот такой BMW X6, как у меня, я привез подарить. Кому? Предстоит угадать вам», — заинтриговал Дава подписчиков.

В следующей истории выяснилось, что новыми хозяевами игрушечных автомобилей стали Мартин и Алла-Виктория Киркоровы. Мартин выбрал черный «пацанский, крутой» BMW, а Алле-Виктории больше пришелся по душе «белый гелик».

«Завтра в школу на них поедут», — пошутил Манукян.

Дети Филиппа Киркорова остались довольны подарками и сразу освоили управление новыми транспортными средствами.
Как сообщал «Рамблер», в августе возлюбленный Ольги Бузовой рэпер Дава записал совместный трек с Филиппом Киркоровым «Ролекс» и снял на него видео. За сутки после публикации музыкальное видео набрало 2,5 миллиона просмотров, 101 тысячу лайков и 123 тысячи дизлайков. К 20 октября клип «Ролекс» посмотрели более 14 млн человек.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров
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