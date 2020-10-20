Дава привез подарки детям Киркорова 

Блогер и певец Дава Манукян подарил детям Филиппа Киркорова Mercedes G-Class и BMW X6. Об этом он рассказал в сторис Instagram.

«Вот такой Mercedes и вот такой BMW X6, как у меня, я привез подарить. Кому? Предстоит угадать вам», — заинтриговал Дава подписчиков.

В следующей истории выяснилось, что новыми хозяевами игрушечных автомобилей стали Мартин и Алла-Виктория Киркоровы. Мартин выбрал черный «пацанский, крутой» BMW, а Алле-Виктории больше пришелся по душе «белый гелик».

«Завтра в школу на них поедут», — пошутил Манукян.

Дети Филиппа Киркорова остались довольны подарками и сразу освоили управление новыми транспортными средствами.

Как сообщал «Рамблер», в августе возлюбленный Ольги Бузовой рэпер Дава записал совместный трек с Филиппом Киркоровым «Ролекс» и снял на него видео. За сутки после публикации музыкальное видео набрало 2,5 миллиона просмотров, 101 тысячу лайков и 123 тысячи дизлайков. К 20 октября клип «Ролекс» посмотрели более 14 млн человек.