Михалков рассказал, как забыл «Оскар» в машине

«Николина гора — это детство. И мама и папа — детство. А это уже взрослая жизнь, большое хозяйство, ощущение приокской деревни. Как человек теплом своим греет землю, так и земля греет человека», — сказал режиссер. Также Никита Сергеевич вспомнил, что его мама часто прогуливалась по дорожке, сейчас названной «Аллея Натальи Кончаловской», но ее мучила фобия. Она говорила: «Я очень боюсь умереть на дорожке, когда я гуляю одна — вот упаду, никого рядом не будет и меня вороны будут клевать». «Я перестрелял всех ворон на участке», — рассказал Михалков.