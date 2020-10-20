Михалков рассказал, как забыл «Оскар» в машине

В студию программы «Судьба человека» к Борису Корчевникову пришел кинорежиссер Никита Михалков. Гость поделился воспоминаниями детства, рассказал, как он воспитывал собственных детей, вспомнил грустные и смешные истории из жизни. В настоящее время Никита Сергеевич проводит много времени в своей усадьбе под Нижним Новгородом, в деревне Щипачиха. Ему нравится уединение, и он довольствуется компанией своей собаки. Ведущий поинтересовался, почему режиссер редко бывает в родовом имении на Николиной горе. Гость объяснил, что его не тянет на дачу, которая напоминает ему детство, а своя земля и свой дом — это уже другое дело.
«Николина гора — это детство. И мама и папа — детство. А это уже взрослая жизнь, большое хозяйство, ощущение приокской деревни. Как человек теплом своим греет землю, так и земля греет человека», — сказал режиссер. Также Никита Сергеевич вспомнил, что его мама часто прогуливалась по дорожке, сейчас названной «Аллея Натальи Кончаловской», но ее мучила фобия. Она говорила: «Я очень боюсь умереть на дорожке, когда я гуляю одна — вот упаду, никого рядом не будет и меня вороны будут клевать». «Я перестрелял всех ворон на участке», — рассказал Михалков.
Когда ведущий предъявил гостю сюрприз — статуэтку «Оскар», полученную за фильм «Утомленные солнцем», кинематографист вспомнил совершенно невероятную историю: в перерывах церемонии, ожидая оглашение решения жюри, Никита Михалков пил виски и был уже весьма нетрезв к моменту выхода на сцену. Драгоценную статуэтку в итоге… забыли в машине. И никто не мог вспомнить, в какой именно. «Я пьян был и ничего не помню», — признался лауреат.