Водонаева отказала Петрову в звании секс-символа 

«Я люблю красивых женщин. Красивых! Высоких, стройных, с лицами приближёнными к стандартам красоты. А новые «модные» лица это здорово, интересно, необычно и вызывает симпатию. Но меня воротит от лицемерия, когда читаю что-то про космическую красоту там, где ее нет… Талант — есть. Но мы же про красоту», — настаивала Водонаева.