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Водонаева отказала Петрову в звании секс-символа 

WomanHit.ru и ещё 1 1 час назад
Водонаева отказала Петрову в звании секс-символа
Фото: ALENAVODONAEVA
Алена Водонаева развернула на своей странице активную дискуссию о том, есть ли вообще среди отечественных киноартистов высокие красавцы. По мнению телеведущей, «красивых актрис в нашей стране по пальцам одной руки пересчитать можно. Сами догадайтесь кто это. Про мужчин вообще молчу. Ни одного современного секс-символа в кино. Либо облезлые, либо с лишним весом. Ноль» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru). Подписчики включились в обсуждение. Предложили обратить внимание наАлександра Петрова — чем не красавец?

«Если он высокий красавец, то да. Но вроде нет?» — прокомментировала Водонаева. «А Нагиев как же? Ну секси же», — подсказала одна из подписчиц. «Он классика! Он вне рейтинга. И ему не 30 лет. Нет новых героев!» — резюмировала Алена.

По поводу красивых актрис тоже мнения разошлись:

«Я люблю красивых женщин. Красивых! Высоких, стройных, с лицами приближёнными к стандартам красоты. А новые «модные» лица это здорово, интересно, необычно и вызывает симпатию. Но меня воротит от лицемерия, когда читаю что-то про космическую красоту там, где ее нет… Талант — есть. Но мы же про красоту», — настаивала Водонаева.

И все-таки, по общему мнению, с красивыми женщинами на экране у нас обстоят дела значительно лучше.
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Шоу-бизнес , Алена Водонаева
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