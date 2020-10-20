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«Решил стать затворником»: врач о состоянии Моисеева 

Газета.Ru 1 час назад
Врач рассказала о состоянии Моисеева
Фото: Газета.Ru
Врач Елена Перелыгина заявила, что Борис Моисеев не до конца оправился от последствий инсульта, но большинство тревожных слухов о нем являются ложью. Кроме того, специалист призвала прекратить муссировать тему о самочувствии певца, поскольку это "его добивает".
Состояние перенесшего инсульт заслуженного артиста России Бориса Моисеева прокомментировала клинический психолог Елена Перелыгина. По словам медика, у нее много общих с певцом друзей — и ее удивляют последние новости о состоянии музыканта.

«Что только не болтают: и что он обездвижен, и что не может говорить. На самом деле — это не так. Да, он не оправился от последствий инсульта. Да, он не может выступать. Но он живет полноценной жизнью, насколько это возможно с его заболеванием.

У нас есть много общих друзей, которые мне постоянно рассказывают о его состоянии. Боря разговаривает, подходит к телефону. Другое дело, что его номер знают немногие. Он сам не хочет пустых светских разговоров. И это правильно: сейчас ему не стоит тратить энергию на напрасную болтовню», — цитирует Перелыгину «Собеседник».
Согласно специалисту, недавно Моисеев, к примеру, общался с певицей Азизой. «Она может подтвердить, что Боря сам взял трубку, сам разговаривал с ней. Конечно, речь после инсульта у него до конца не восстановилась: он разговаривает несколько медленно. Но делает это сам! Кстати, насколько мне известно, разговор с Азизой его порадовал. Она сообщила ему, что одну из песен Бори взял в работу новый коллектив», — продолжила Елена Перелыгина.
Психолог добавила — музыкант был счастлив, узнав, что его хиты до сих пор востребованы. В заключение на призвала представителей СМИ и пользователей соцсетей прекратить муссировать тему о самочувствии артиста.

«Понимаете, у него сейчас такое состояние, что ему хочется спокойствия. Он желает остаться для публики тем блистательным артистом, который устраивал роскошные шоу. Он принял это решение — стать затворником, и его стоит уважать, — подчеркнула Перелыгина. — Неужели люди не понимают, что, распуская небылицы, его просто добивают?»

В середине сентября адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова сообщила, что Моисеев чувствует себя очень плохо после инсульта. Юрист также уточнила, что певец прикован к постели.
«Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии, — рассказала она. — Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит… Никакого просвета в состоянии его здоровья нет».
Пухова добавила, что у Моисеева проблемы не только со здоровьем, но и материальные, поскольку он уже не может заработать себе на жизнь. По ее словам, певцу не хватает денег даже на самые базовые потребности.
«Да, мне сообщили, что Борис испытывает финансовые затруднения, — заявила адвокат. — У него же не такая большая пенсия. А все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение. Помощи со стороны у Бориса нет».
Позже эту информацию в разговоре с kp.ru опроверг директор Моисеева Сергей Горох. Как стало известно, они видятся с артистом почти ежедневно и слухи о его критическом положении является ложью и «бредом». Горох заверил, что музыкант чувствует себя нормально и совершенно не бедствует.
По информации источника, на самом деле пенсия Моисеева складывается из двух частей — базовой в 25 тыс. рублей и «московской надбавки» в 30 тыс.
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Шоу-бизнес , Борис Моисеев , Тамара Пухова , ИД "Собеседник" , Комсомольская правда
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