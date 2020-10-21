Лазарев «засветил» обручальное кольцо перед фанатами

Российский певец Сергей Лазарев показал в сторис в Instagram свою руку с обручальным кольцом на безымянном пальце, чем заинтриговал своих поклонников.

На опубликованной видеозаписи исполнитель продемонстрировал руку с кольцом из белого золота на пальце. При этом певец загадочно улыбался, никак не прокомментировав такой жест. В других сторис Лазарев поделился видео со съемок своего нового клипа.

Часть подписчиков предположила, что певец намерен жениться в ближайшее время и принялась его поздравлять. Некоторые скептически предположили, что кольцо — всего лишь часть антуража для съемок клипам и сочли, что не стоит воспринимать серьезно данный жест исполнителя.