Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Юрий Лоза судится с застройщиком из-за участка 

Газета.Ru 49 минут назад
Музыкант Юрий Лоза судится с застройщиком, не оформившим документы на участок под его особняком, сообщает Telegram-канал Mash.
Особняк Лозы построили в Московской области еще 19 лет назад. Сейчас выяснилось, что документы на собственность не были оформлены должным образом, и земля принадлежит другому собственнику.
Лоза и его супруга подали иск о признании права собственности на землю к застройщику и областному Министерству имущественных отношений, однако проиграли. Решение суда певец собирается обжаловать.
Газета.Ru: последние новости
Дочь Кафельникова выложила в интернет фото с обнаженной грудью Дочь Кафельникова выложила в интернет фото с обнаженной грудью Умер отец Витаса Умер отец Витаса Асмус раскрыла размер своих гонораров в театре Асмус раскрыла размер своих гонораров в театре
Шоу-бизнес , Видео , Юрий Лоза , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали допроса Конкина после смерти дочери
Раскрыты детали допроса Конкина после смерти дочери
«Мы не можем себе позволить второй волны»
«Мы не можем себе позволить второй волны»
Вертолет упал в реку в Вологодской области
Вертолет упал в реку в Вологодской области
«Уберите её, пожалуйста»: скандал в Театре на Таганке
«Уберите её, пожалуйста»: скандал в Театре на Таганке
Видео
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
00:51
Пожар на ледовом катке в США попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
01:20
Опубликовано видео мощного урагана в турецкой Анталье
Происшествия В мире
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
00:48
Тушение пожара экскаватором и водой из лужи попало на видео
Происшествия Пожары
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
00:48
Ночной перехват истребителя — уловного нарушителя на Камчатке
Армия Войска
Опубликовано видео гуляющего по российскому городу медведя
00:10
Опубликовано видео гуляющего по российскому городу медведя
Происшествия
Опубликовано видео полетов Ан-12 на малых высотах
01:00
Опубликовано видео полетов Ан-12 на малых высотах
Армия
ПВО Каспийской флотилии попала на видео
01:02
ПВО Каспийской флотилии попала на видео
Армия
Появилось видео нападения рыси на девочку в Истре
03:54
Появилось видео нападения рыси на девочку в Истре
Происшествия
Путин поблагодарил за рыбу Сигала и попал на видео
02:16
Путин поблагодарил за рыбу Сигала и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание Жигана на МКАДе попало на видео
01:45
Задержание Жигана на МКАДе попало на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение