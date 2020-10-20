Музыкант Юрий Лоза судится с застройщиком, не оформившим документы на участок под его особняком, сообщает Telegram-канал Mash.

Особняк Лозы построили в Московской области еще 19 лет назад. Сейчас выяснилось, что документы на собственность не были оформлены должным образом, и земля принадлежит другому собственнику.

Лоза и его супруга подали иск о признании права собственности на землю к застройщику и областному Министерству имущественных отношений, однако проиграли. Решение суда певец собирается обжаловать.