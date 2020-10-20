"Мы были женаты": Христенко об уходе от Петросяна

Христенко отметил, что проект "продержался" десять лет, но тем не менее, любой продукт, в том числе и сценические постановки, имеет свой жизненный срок. По словам артиста, он занимался своим делом, а Петросян "повел корабль, на котором был капитаном, в другое море".