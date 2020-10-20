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"Мы были женаты": актер "Кривого зеркала" рассказал об уходе от Петросяна

РИА Новости
16 минут назад
Актер Игорь Христенко, выступавший в юмористической передаче "Кривое зеркало", рассказал в эфире "Россия 1", почему ушел из проекта и разошелся с артистом Евгением Петросяном.
"Мы были женаты": Христенко об уходе от Петросяна
Фото: © АГН "Москва"© АГН "Москва"
"Мы с ним были женаты, конечно, но разошлись без суда, просто по любви. Мы не ругались, у нас с ним не было никакой поножовщины, у нас не было судебных процессов", — пошутил артист в ответ на вопрос о причинах расставания со своим коллегой.
Христенко отметил, что проект "продержался" десять лет, но тем не менее, любой продукт, в том числе и сценические постановки, имеет свой жизненный срок. По словам артиста, он занимался своим делом, а Петросян "повел корабль, на котором был капитаном, в другое море".
Актер заключил, что считает завершение своего участия в "Кривом зеркале" закономерным.
Шоу-бизнес,Игорь Христенко,Евгений Петросян,
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