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У подруги Билана лопнула грудь 

Артём Кульша 43 минуты назад
У подруги Билана лопнула грудь
Фото: Instagram
У подруги певца Димы Билана телеведущей Ольги Рудыки лопнул грудной имплантат. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Рудыка, как сообщал «Рамблер», — ведущая телеканала Fashion TV. Она снималась в клипе на песню Билана «Малыш». В 2013 году девушка увеличила свой полный второй размер груди, потому что, «как говорится, нет предела совершенству».
Некоторое время назад она стала чувствовать легкую боль в области груди, но не придала этому значения. Грудь выглядела как обычно. В ходе планового ультразвукового исследования в области грудной клетки Рудыки были замечены несколько пятен. Она обратилась к врачам. Те диагностировали разрыв имплантата, срочно госпитализировали девушку и удалили имплантаты. В настоящее время она чувствует себя нормально.

«Теперь вот жалею (что увеличила размер груди. — Прим. ред.). Столько стресса из-за нее перенесла. И, главное, зачем?» — добавила телеведущая.

В первой половине октября в одной из палат в частном медицинском центре «Он Клиник» на улице Большая Молчановка в Москве 45-летняя жительница подмосковного Егорьевска, которой за день до этого была проведена платная пластическая операция, была найдена мертвой. Согласно предварительной информации, она скончалась в результате отрыва тромба.
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Шоу-бизнес , Дима Билан
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