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Умер отец певца Витаса 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Умер отец певца Витаса
Фото: официальный сайт VITAS
Певец Витас заявил сегодня в Instagram о смерти своего отца Владаса Грачева.

«Умер мой папа. Прощание состоится в Одессе во вторник в 12:00 Преображенская 70 Свято-Успенский Кафедральный Собор», — написал исполнитель.

По данным «Дни.ру», отец Витаса скончался 17 октября на 72 году жизни. Представители артиста сообщили, что Грачев-старший умер из-за тяжелого недуга, с которым боролся последние полгода.
При этом Витас не сможет приехать на церемонию прощания, так как граница закрыта из-за пандемии коронавируса, отмечает издание.
В комментариях к записи певца в соцсети его поклонники выразили соболезнования и призвали Витаса «держаться».

«Мои соболезнования, Виталий… Бог утешит тебя и твою семью в это непростое время», — написал pedro_moraes3557.

«Примите соболезнования. Это очень больно, и никакими словами не утешить. Сил Вам, крепитесь», — попросила parampampamsh.

«Рамблер» писал, что ранее известный композитор Игорь Крутой рассказал о последних днях своего отца, умершего от рака. По его словам, Яков Крутой до последнего дня верил, что может излечиться от недуга и пережил «море» операций, а умер тихо, во сне.
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Крутой
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