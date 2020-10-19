Умер отец певца Витаса 

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Певец Витас заявил сегодня в Instagram о смерти своего отца Владаса Грачева.

«Умер мой папа. Прощание состоится в Одессе во вторник в 12:00 Преображенская 70 Свято-Успенский Кафедральный Собор», — написал исполнитель.

По данным «Дни.ру» , отец Витаса скончался 17 октября на 72 году жизни. Представители артиста сообщили, что Грачев-старший умер из-за тяжелого недуга, с которым боролся последние полгода.

При этом Витас не сможет приехать на церемонию прощания, так как граница закрыта из-за пандемии коронавируса, отмечает издание.

В комментариях к записи певца в соцсети его поклонники выразили соболезнования и призвали Витаса «держаться».

«Мои соболезнования, Виталий… Бог утешит тебя и твою семью в это непростое время», — написал pedro_moraes3557.

«Примите соболезнования. Это очень больно, и никакими словами не утешить. Сил Вам, крепитесь», — попросила parampampamsh.