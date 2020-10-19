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Королева устроила разнос продюсерам телешоу 

Артём Кульша 1 час назад
Королева устроила разнос продюсерам телешоу
Фото: Рамблер
Организаторы телешоу унижают и топчут семьи знаменитостей. Об этом певица Наташа Королева заявила в свое инстаграме.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», муж Королевой стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко был изобличен в измене ей с актрисой Анастасией Шульженко. Позже он признался в этом, а певица заявила, что на самом деле супруг не изменил ей, а был подставлен.
Вчера она опубликовала видеозапись, которая представляет собой коллаж из фотографий женатых российских знаменитостей, в том числе комика Павла Воли и гимнастки Ляйсан Утяшевой, певца Олега Газманова и его жены Марины, певца Владимира Преснякова и певицы Натальи Подольской, телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова.

«Кто следующий? Чья семья будет унижена и растоптана организаторами телешоу, которым хочется думать, что грубейшие вмешательства в частную жизнь с позиции третейского суда останутся для них безнаказанными?» — написала Королева в подписи к ролику.

Она обвинила продюсеров телеканалов в разработке, финансировании и режиссировании низкопробных аморальных спектаклей ради рейтингов и готовности причинить массу проблем, поссорить, посеять недоверие и вражду.
Певица выразила уверенность, что публичные люди имеют такое же право защищать себя и свои семьи, как и непубличные, и призвала одуматься тех, кто травит медийных людей. Свой текст она сопроводила хештегами #стопмедиабуллинг, #киберсталкинг, #семья, #любовь, #наташакоролева и #символюности.
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наталья Подольская , Владимир Пресняков , Игорь Макаров , Наташа Королева , Лера Кудрявцева , Олег Газманов
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