Королева устроила разнос продюсерам телешоу 

Организаторы телешоу унижают и топчут семьи знаменитостей. Об этом певица Наташа Королева заявила в свое инстаграме

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», муж Королевой стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко был изобличен в измене ей с актрисой Анастасией Шульженко . Позже он признался в этом, а певица заявила, что на самом деле супруг не изменил ей, а был подставлен.

«Кто следующий? Чья семья будет унижена и растоптана организаторами телешоу, которым хочется думать, что грубейшие вмешательства в частную жизнь с позиции третейского суда останутся для них безнаказанными?» — написала Королева в подписи к ролику.

Она обвинила продюсеров телеканалов в разработке, финансировании и режиссировании низкопробных аморальных спектаклей ради рейтингов и готовности причинить массу проблем, поссорить, посеять недоверие и вражду.

Певица выразила уверенность, что публичные люди имеют такое же право защищать себя и свои семьи, как и непубличные, и призвала одуматься тех, кто травит медийных людей. Свой текст она сопроводила хештегами #стопмедиабуллинг, #киберсталкинг, #семья, #любовь, #наташакоролева и #символюности.