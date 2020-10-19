«Просто зашилась»: Гузеева рассказала об алкоголизме 

Лариса Гузеева в интервью «Пятому каналу» призналась, что на протяжении нескольких лет страдала алкоголизмом. Бросить пить актрису и телеведущую заставил смертельно опасный случай.
Однажды Гузеева возвращалась домой после застолья. Подвыпившая актриса заметила, что за ней увязались подозрительные мужчины. Она подчеркнула, что ее хотели ограбить. Гузеева решила попросить помощи у двух «мальчиков-обиральщиков», молодых людей которые «обирают пьяных».
«Я просто подошла и сказала: «Давайте я с вами пойду к метро. Я знаю, что хотите вы сделать, хотят сделать те двое, которые сзади», — рассказала телеведущая.
По ее словам, в странной компании она гуляла по Ленинграду четыре часа, пока преследователи не отстали. Впоследствии Гузеева решила, что это был знак свыше, что пора бросить пить.
«Я просто зашилась и все», — резюмировала она.
Ранее, как сообщал «Рамблер», подруга Михаила Ефремова поэтесса Валерия Коренная обвинила актера в том, что его алкоголизм стал причиной смертельной автоаварии, в которой погиб человек. Она подчеркнула, что Ефремов пил со студенчества. Сам артист называл свою пагубную привычку «пьянством», хотя речь идет об «алкоголизме». Коренная посоветовала Ефремову не бояться бросать пить, поскольку после избавления от зависимости его жизнь «станет ярче»: по ее словам, исчезнут собутыльники, но останутся настоящие друзья.