«Просто зашилась»: Гузеева рассказала об алкоголизме 

Лариса Гузеева в интервью «Пятому каналу» призналась , что на протяжении нескольких лет страдала алкоголизмом. Бросить пить актрису и телеведущую заставил смертельно опасный случай.

Однажды Гузеева возвращалась домой после застолья. Подвыпившая актриса заметила, что за ней увязались подозрительные мужчины. Она подчеркнула, что ее хотели ограбить. Гузеева решила попросить помощи у двух «мальчиков-обиральщиков», молодых людей которые «обирают пьяных».

«Я просто подошла и сказала: «Давайте я с вами пойду к метро. Я знаю, что хотите вы сделать, хотят сделать те двое, которые сзади», — рассказала телеведущая.

По ее словам, в странной компании она гуляла по Ленинграду четыре часа, пока преследователи не отстали. Впоследствии Гузеева решила, что это был знак свыше, что пора бросить пить.

«Я просто зашилась и все», — резюмировала она.