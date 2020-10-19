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Шульженко опубликовала фото с Тарзаном 

Вероника Полынина 36 минут назад
Шульженко опубликовала фото с Тарзаном
Фото: Instagram
Актриса Анастасия Шульженко, которую называют любовницей Сергея Глушко (Тарзана), объяснила в соцсетях, почему решила обнародовать их связь.
По словам Шульженко, об отношениях с Тарзаном она рассказала только после того, как его супруга Наташа Королева обвинила ее в краже денег и драгоценностей из дома.
Шульженко поблагодарила журналистов, которые растиражировали историю с кражей и не дали «людям с административным ресурсом» и «со звездой во лбу» «повесить» на нее уголовно наказуемое преступление.

«Почему никто упорно не хочет слышать, что я всё предала огласке только после того, как объявили о несуществующей пропаже, у меня не было другого выбора, меня обвинили в том, чего я не совершала и могли дать срок!» — написала Шульженко в Instagram.

В качестве доказательства того, что ее отношения с Тарзаном — не выдумка и не пиар-ход, Шульженко опубликовала совместное фото с ним и предложила включить его в видеоряд под названием «Хит-парад любовниц, которые разрушили семьи».
Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что из дома Королевой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко.
Позже Сергей Глушко признался, что изменил жене. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых, Анастасия Шульженко, впоследствии сообщила, что была любовницей Тарзана на протяжении полутора лет и даже была от него беременна.
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Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко
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