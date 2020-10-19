Женщину парализовало после слишком бурных публичных выяснений отношений с продюсером “На-На”.

Бари Алибасова , похоже, началась полоса неудач. Мало того, что его супруга сумела вернуть обратно подаренную ему квартиру в Новой Москве , так активизировалась и его давняя подруга, заявившая о желании посадить продюсера в тюрьму.

Ляна Фридман утверждает, что Алибасов нанес ей серьезную травму, в результате которой у женщины парализовало половину лица. Все произошло на шоу “Пусть говорят”, когда бурно обсуждалось отравление продюсера средством для прочистки труб. Фридман посчитала, что тут не обошлось без супруги Бари — Лидии Федосеевой-Шукшиной. Подруга продюсера заподозрила, что недаром актриса несколько раз была замужем, а теперь добралась до Алибасова.

Эти подозрения возмутили Бари Каримовича, он не сдержался и, подскочив к Ляне, схватил ее за голову и несколько раз сильно тряхнул прямо во время эфира. После этого шокированная женщина покинула студию. Теперь она утверждает, что после рукоприкладства продюсера несколько месяцев провела в больнице. А потом началась пандемия коронавирса. В общем, на серьезные действия Фридман решилась только сейчас.

«На передаче Бари Алибасов не по-мужски повел себя. Я не ожидала! Все мое внимание было направлено на ведущего. Бари подошел как-то сбоку. Подкрался и ударил. Я думаю, он хотел сделать шоу из этого», – приводят слова Ляны “Дни.ру”.

«Она так растерялась тогда, что не сумела достойным образом отреагировать. А ведь вполне могла бы отразить атаку, устроив показательную потасовку. «Сняла бы эти каблучищи 15 сантиметров и продырявила бы ему мозг!» – грозится Фридман.