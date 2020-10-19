Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Подружка Бари Алибасова грозит посадить его в тюрьму за насилие

Russian Teleweek
23 минуты назад
Женщину парализовало после слишком бурных публичных выяснений отношений с продюсером “На-На”.
У Бари Алибасова, похоже, началась полоса неудач. Мало того, что его супруга сумела вернуть обратно подаренную ему квартиру в Новой Москве, так активизировалась и его давняя подруга, заявившая о желании посадить продюсера в тюрьму.
Ляна Фридман утверждает, что Алибасов нанес ей серьезную травму, в результате которой у женщины парализовало половину лица. Все произошло на шоу “Пусть говорят”, когда бурно обсуждалось отравление продюсера средством для прочистки труб. Фридман посчитала, что тут не обошлось без супруги Бари — Лидии Федосеевой-Шукшиной. Подруга продюсера заподозрила, что недаром актриса несколько раз была замужем, а теперь добралась до Алибасова.
Эти подозрения возмутили Бари Каримовича, он не сдержался и, подскочив к Ляне, схватил ее за голову и несколько раз сильно тряхнул прямо во время эфира. После этого шокированная женщина покинула студию. Теперь она утверждает, что после рукоприкладства продюсера несколько месяцев провела в больнице. А потом началась пандемия коронавирса. В общем, на серьезные действия Фридман решилась только сейчас.
«На передаче Бари Алибасов не по-мужски повел себя. Я не ожидала! Все мое внимание было направлено на ведущего. Бари подошел как-то сбоку. Подкрался и ударил. Я думаю, он хотел сделать шоу из этого», – приводят слова Ляны “Дни.ру”.
«Она так растерялась тогда, что не сумела достойным образом отреагировать. А ведь вполне могла бы отразить атаку, устроив показательную потасовку.  «Сняла бы эти каблучищи 15 сантиметров и продырявила бы ему мозг!» – грозится Фридман.
По ее мнению, Алибасов мог наброситься на нее не только за подозрения Федосеевой-Шукшиной, но и потому, что она отказалась покупать актрисе шубу после ограбления. “Барик передал мне записку, там были указаны цвет, модель, размер, мех Странно, что грабители взяли не рукописи Шукшина, а шубу!» – строит резонные предположения бывшая теперь уже подруга скандального продюсера.
Шоу-бизнес,Видео,Бари Алибасов,Москва,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители