Развод Пелагеи и Телегина перенесли из-за COVID-19

Московский суд отложил бракоразводный процесс между певицей Пелагеей и хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным . Стало известно, что оба супруга заболели коронавирусом.

Адвокат спортсмена Ирина Петрова отметила, что исполнительница с мужем могли заболеть на прошлом заседании.

— Мы заявляли ходатайство о переносе в связи с выявлением коронавирусной инфекции, — уточнила юрист.

Перенесенное заседание запланировали на 13 ноября, передает « Пятый канал ».

Напомним, что Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. В браке у пары родилась дочь Таисия. В декабре 2019 года певица сообщила, что собирается развестись. Официальную причину расставания супруги не назвали. Позднее хоккеист выложил пост, где написал, что в их разводе нет вины третьих лиц.