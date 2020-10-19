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Развод Пелагеи и Телегина перенесли из-за коронавируса 

Вечерняя Москва и ещё 3 2 часа назад
Развод Пелагеи и Телегина перенесли из-за COVID-19
Фото: Instagram
Московский суд отложил бракоразводный процесс между певицей Пелагеей и хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным. Стало известно, что оба супруга заболели коронавирусом.
Адвокат спортсмена Ирина Петрова отметила, что исполнительница с мужем могли заболеть на прошлом заседании.

— Мы заявляли ходатайство о переносе в связи с выявлением коронавирусной инфекции, — уточнила юрист.

Перенесенное заседание запланировали на 13 ноября, передает «Пятый канал».
Напомним, что Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. В браке у пары родилась дочь Таисия. В декабре 2019 года певица сообщила, что собирается развестись. Официальную причину расставания супруги не назвали. Позднее хоккеист выложил пост, где написал, что в их разводе нет вины третьих лиц.
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Шоу-бизнес , Ирина Петрова , Иван Телегин , ЦСКА , Москва
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