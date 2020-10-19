Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Кристина Асмус назвала размер зарплаты в театре

Lenta.ru
19 минут назад
Актриса Кристина Асмус назвала размер зарплаты в Московском драматическом театре имени Ермоловой, где она работает с 2012 года. Об этом она упомянула в сторис Instagram-аккаунта.
Асмус раскрыла размер зарплаты в театре
Фото: @asmuskristina@asmuskristina
Отвечая на вопрос подписчика о возможности принять участие в интересном проекте за «символическую зарплату», артистка призналась, что финансовый вопрос для нее никогда не был решающим. Также она отметила, что всегда обсуждает деньги в последнюю очередь.
Также Асмус напомнила, что работает с театре: ей часто приходилось жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами ради спектаклей и репетиций, которые нельзя отменить. По словам актрисы, ее заработок в театре составляет меньше 22 тысяч рублей в месяц.
Ранее артистка отрицательно ответила на вопрос о желании сняться в порно. Она подчеркнула, что стесняется раздеваться перед камерой. Свой ответ она сопроводила кадром из фильма «Дневник Бриджит Джонс» с главной героиней в откровенном платье.
Шоу-бизнес,Кристина Асмус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители