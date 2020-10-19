Асмус раскрыла размер зарплаты в театре

Актриса Кристина Асмус назвала размер зарплаты в Московском драматическом театре имени Ермоловой, где она работает с 2012 года. Об этом она упомянула в сторис Instagram-аккаунта.

Фото: @asmuskristina @asmuskristina

Отвечая на вопрос подписчика о возможности принять участие в интересном проекте за «символическую зарплату», артистка призналась, что финансовый вопрос для нее никогда не был решающим. Также она отметила, что всегда обсуждает деньги в последнюю очередь.

Также Асмус напомнила, что работает с театре: ей часто приходилось жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами ради спектаклей и репетиций, которые нельзя отменить. По словам актрисы, ее заработок в театре составляет меньше 22 тысяч рублей в месяц.