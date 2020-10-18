Звезда «Счастливы вместе» женился в четвёртый раз 

Российский актёр Виктор Логинов , наиболее известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», связал себя узами брака в четвёртый раз. Избранницей 45-летнего артиста стала коллега по цеху Мария Гуськова , которая младше мужа на 23 года.

Торжественное мероприятия прошло в Санкт-Петербурге . За день перед свадьбой влюблённые прогулялись по улице Правды около метро «Достоевская». Они остановились в отеле класса люкс. В ЗАГС Логинов и Гуськова поехали на шикарном лимузине.

Девушка была одета в белоснежное платье с тёплой накидкой, а актёр в тёмный костюм-тройку. На бракосочетании не было многочисленных друзей и родственников, только фотограф и оператор.

Здравствуйте, меня зовут Виктор, и я алкоголик! — пошутил Логинов.

Невеста поддержала его настрой, заявив, что «сегодня мы все алкоголики», сообщает StarHit.

Логинов был трижды женат. От трёх браков у него есть три сына и дочь. Актёр неоднократно рассказывал в интервью, что изменял своим избранницам. Звезда «Счастливы вместе» считает, что четвёртый брак будет для него последним.