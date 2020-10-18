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Звезда «Счастливы вместе» женился в четвёртый раз 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Звезда «Счастливы вместе» женился в четвёртый раз
Фото: instagram.com/loginov_victor
Российский актёр Виктор Логинов, наиболее известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», связал себя узами брака в четвёртый раз. Избранницей 45-летнего артиста стала коллега по цеху Мария Гуськова, которая младше мужа на 23 года.
Торжественное мероприятия прошло в Санкт-Петербурге. За день перед свадьбой влюблённые прогулялись по улице Правды около метро «Достоевская». Они остановились в отеле класса люкс. В ЗАГС Логинов и Гуськова поехали на шикарном лимузине.
Девушка была одета в белоснежное платье с тёплой накидкой, а актёр в тёмный костюм-тройку. На бракосочетании не было многочисленных друзей и родственников, только фотограф и оператор.

Здравствуйте, меня зовут Виктор, и я алкоголик! — пошутил Логинов.

Невеста поддержала его настрой, заявив, что «сегодня мы все алкоголики», сообщает StarHit.
Логинов был трижды женат. От трёх браков у него есть три сына и дочь. Актёр неоднократно рассказывал в интервью, что изменял своим избранницам. Звезда «Счастливы вместе» считает, что четвёртый брак будет для него последним.
NEWS.ru писал, что бывший муж Анастасии Волочковой Игорь Вдовин подарил своей новой возлюбленной кольцо за 25 млн рублей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Мария Гуськова , Виктор Логинов , Игорь Вдовин , StarHit , Санкт-Петербург
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