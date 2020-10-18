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«Я стою посреди стройки и реву от счастья»: сбылась мечта Дакоты 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Я стою посреди стройки и реву от счастья»: сбылась мечта Дакоты
Фото: Instagram
Певица Рита Дакота рассказала подписчикам, что осуществила мечту последних лет.
Она приобрела две шикарные квартиры в престижной новостройке и планирует стать рантье.

«За моей спиной роскошный дом с видом на Moscow City, а в кармане ключи от двух уютных двухэтажных студий, которые я теперь буду сдавать», — написала она в инстаграме.

К необходимости иметь пассивный источник дохода, не зависящий от профессии, ее подтолкнули жизненные обстоятельства.
Когда разрушилась ее семья, Риту начали терзать страхи. Она боялась, что жизнь не даст ей возможности обеспечить дочери хорошее образование и достойный уровень жизни.

«Мне снились страшные сны о том, что я скатилась туда, откуда начинала, и снова живу в съемной комнате за МКАДом, в кармане 300 рублей, только в люльке плачет ребенок. Я просыпалась в холодном поту», — призналась девушка.

В итоге она решила вложиться в недвижимость.

«Купить квартиру и сдавать ее, — промелькнуло в моей голове. Так и случилось. Сегодня я стою посреди стройки и реву от счастья. У меня теперь всегда будет на карте сумма, которая позволит мне накормить ребенка», — радуется певица.

Рита не забыла поблагодарить своих поклонников — ведь это благодаря им она смогла заработать деньги на осуществление мечты.
Как ранееписал «Рамблер», Рита Дакота заявила в своем Инстаграме, что «мир продюсеров и медиа-магнатов ушел в прошлое».
Артистка призывает артистов последовать за ней и делать музыку самостоятельно, не впадать в зависимость от третьих лиц.
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Шоу-бизнес , Рита Дакота
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